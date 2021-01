Pannes électrique: Saint-Amable et Hydro-Québec prennent action

Suite aux pannes électriques répétées et aux pannes majeures survenues la fin de semaine dernière, la Ville de Saint-Amable et Hydro-Québec déploient immédiatement trois actions pour identifier les causes et remédier conjointement aux problématiques d’approvisionnement en électricité sur le territoire de Saint-Amable :



1. Diagnostic du réseau électrique et des pannes par l’équipe des ingénieurs d’Hydro-Québec. Grâce à ce diagnostic, la Ville de Saint-Amable et Hydro-Québec détiendront un rapport avec des recommandations et un plan d’action pour effectuer les correctifs nécessaires sur le réseau à court, moyen et long terme. Ce diagnostic visera l’évaluation du réseau électrique de Saint-Amable et les causes des pannes subies par les Amabliens.



« L’historique et le résultat de ce type de démarche dans des villes environnantes ont porté fruit rapidement. Cela a notamment été le cas pour les Villes de Saint-Bruno-de-Montarville et de Brossard. Cette démarche, qui a été entreprise avec Hydro-Québec, nous donne donc bon espoir de résoudre les problématiques de pannes électriques à court terme pour Saint-Amable » précise M. Stéphane Williams, maire de Saint-Amable.



2. Étude technique de la végétation, des équipements et des installations à proximité des lignes électriques qui produisent les baisses de tension et les interruptions locales. La collaboration de tous les Amabliens est importante pour cette étude. Il est possible d’informer Hydro-Québec sur les signes avant-coureurs de pannes potentielles sur le réseau qui approvisionne votre habitation et votre quartier. Les Amabliens peuvent signaler toute végétation, équipements ou installations qui pourraient nuire à l’approvisionnement en électricité au Service à la clientèle d’Hydro-Québec au 1 888 385-7252, (#2, puis #3, puis #2, puis #1).



« La vigilance de chacun est importante. Toute nouvelle information pourrait être utilisée dans le cadre du diagnostic de notre réseau électrique », ajoute

M. Williams.



3. Inspection de la ligne d’approvisionnement électrique de Saint-Amable située dans le Boisé de Verchères. La Ville de Saint-Amable a demandé une intervention spécifique sur la section de la ligne électrique située dans ce boisé, en plus du programme annuel de prévention effectué par Hydro-Québec pour l’élagage de la végétation à proximité des lignes électriques. Le cycle de contrôle de la végétation d’Hydro-Québec consiste en un entretien préventif du réseau sur une période d’environ trois ans.



« La gestion du réseau électrique de Saint-Amable relève d’Hydro-Québec. Toutefois, la Ville de Saint-Amable est maintenant engagée dans un processus de suivi rigoureux avec Hydro-Québec pour remédier à la situation », conclu M. Williams.



« Hydro-Québec prend au sérieux la qualité du service électrique sur l’ensemble du territoire du Québec. Nous investissons chaque année plusieurs millions de dollars dans l’entretien de nos équipements et dans le contrôle de la végétation pour s’assurer de maintenir un niveau de service parmi les meilleurs au monde, sur nos 110 000 kilomètres de lignes de distribution. Nous mobilisons dès maintenant nos équipes d’experts afin de poser un diagnostic de la performance du réseau spécifiquement sur le territoire de Saint-Amable », a mentionné Emmanuel Perreault, Chef – Performance du réseau.