10 ans de médiation citoyenne à Sainte-Julie

À l’occasion de leur dixième anniversaire, les médiateurs et médiatrices de Sainte-Julie tiennent à remercier les citoyens de la municipalité et des environs de leur soutien. La confiance qu’ils leur ont accordée démontre qu’ils souhaitent vivre en harmonie dans leur communauté. Cent soixante-dix demandes ont été traitées au cours de cette période.

Soutenue par Equijustice Rive-Sud, la médiation citoyenne est un service visant la promotion de la gestion des conflits dans la communauté basée sur la communication et le dialogue. Le service est offert par une équipe de médiateurs bénévoles. Ces derniers sont formés à accompagner leurs concitoyens dans une démarche de médiation.

Plusieurs partenaires ont apporté leur appui à l’organisme. La Régie de police Richelieu-Yamaska, la Ville de Sainte-Julie, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est, la Maison de l’entraide ainsi que la Maison des jeunes de Sainte-Julie ont collaboré de diverses façons à faire connaître la médiation citoyenne. Suzie Martineau, directrice à Équijustice Rive-Sud, a tenu à remercier les partenaires pour leur contribution exceptionnelle. Elle a également rendu hommage aux seize médiateurs et médiatrices bénévoles qui ont aidé leurs concitoyens impliqués dans un conflit.

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Pour contacter la médiation citoyenne, veuillez composer le 450733-0737.

Informations

Josée Racine

450 647-9024, poste 226

www.equijustice.ca

(Source : Équijustice Rive-Sud)