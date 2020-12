La vice-première ministre du Canada à la tribune, virtuelle, de la CCIRS

Les différents programmes de subventions, la relance économique et l’arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19 étaient entre autres au menu des échanges qu’a eu Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada et le président de la Chambre de commerce et d’industries de la Rive-Sud, dans le cadre d’une conférence virtuelle présentée lundi dernier.



Parce que les premiers vaccins arriveront au cours des prochains jours sinon des prochaines semaines, Madame Freeland croit que la majorité des Canadiens devraient être vaccinés avant l’automne 2021. Au sujet de la relance économique, la vice-première ministre estime que le gouvernement canadien injectera entre 70 et 100 milliards lorsque la crise de la Covid-19 sera derrière nous, à l’automne 2021 ou avant.

Elle a également profité de ses échanges avec le président de la CCIRS, Alain Chevrier, pour rappeler les récentes mises à jour des différents programmes de soutien aux commerces et entreprises de la Rive-Sud. Selon elle, au moins 311 000 commerces et industries du Québec profitent actuellement des différents programmes fédéraux.

S’informant de l’humeur des membres de la CCIRS, en pleine seconde vague de la pandémie, le président Chevrier lui a dit que les bonifications des différents programmes offerts aux commerçants et industriels permettraient sçurement à plusieurs hommes et femmes d’affaires de la région de mieux passer au travers de la crise de la Covid-19.