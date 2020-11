Cols bleus de Boucherville : une nouvelle convention collective de huit ans

Une nouvelle convention collective entre la Ville de Boucherville et ses cols bleus sera ratifiée sous peu. La nouvelle entente de huit ans a reçu l’aval du conseil municipal lors de la séance régulière du 16 novembre.

Cette nouvelle convention collective qui couvre la période entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025, prévoit notamment une majoration de l’échelle salariale globale de 16,25% sur huit ans, ce qui représente un peu plus de 2 % par année.

Elle permet de régler les enjeux reliés à l’application de la loi 15 sur les régimes de retraite. Elle permet également l’intégration des employés cols bleus en provenance du centre des glaces Gilles-Chabot, dont la Ville est devenue propriétaire en mai 2018, dans l’équipe des cols bleus de la Ville, a expliqué le maire Jan Martel

« C’est un dossier qui a nécessité plusieurs séances de négociations, a-t-il ajouté. Je suis d’avis qu’une entente négociée vaut beaucoup mieux qu’une entente imposée, ou encore une entente où les conflits et divergences se concrétisent par des arrêts de travail, car c’est souvent la population qui en fait les frais. »

Les ententes avec l’ensemble des employés municipaux (cols blancs, brigadiers scolaires, employés de la piscine et protocole des conditions de travail du personnel cadre) sont ainsi toutes conclues.

« Cela permet au niveau des relations de travail de pouvoir entrevoir les prochaines années du bon pied », a conclu M. Martel.