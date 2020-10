Des nouvelles cruelles dirigées par une Bouchervilloise

Dix nouvelles cruelles mettant en action des personnages féminins sont réunies dans un nouveau recueil qui sort en librairie le 6 octobre. Le nouveau collectif Cruelles comprend les textes de dix autrices et auteurs sous la direction de Fanie Demeule et de la Bouchervilloise Krystel Bertrand.

Les personnages féminins sont rarement de mauvaise foi et, lorsqu’ils le sont, c’est toujours pour une bonne raison. Ce collectif de nouvelles plonge dans la cruauté non négociée ou excusée des femmes.

En explorant de manière audacieuse les différentes manifestations de la méchanceté (physique, psychologie, morale), les dix textes mettent en scène d’odieuses amies, d’impitoyables mères et d’inquiétantes sœurs. Des femmes irrémédiablement cupides, perverses, et surtout, non repentants.

C’est un collectif qui regroupe des textes percutants, troublants et sans censure qui plongent dans les zones sombres et les tabous sociaux (violences familiales, abus de pouvoir en relation d’aide, harcèlement, etc.) tout en déconstruisant les stéréotypes encore attribués aux femmes et à la féminité.

Le recueil comprend les textes de Raphaëlle B. Adam, Marie-Jeanne Bérard, Camille Deslauriers, Marie-Pier Lafontaine, Hélène Laforest, François Lévesque, Anya Nousri, Patrick Senécal, Olivier Sylvestre et Lysandre Saint-Jean.

En librairie le 6 octobre. Cruelles, nouvelles. Éditions Tête première. (D.L)