Seulement deux contraventions pour non-respect des mesures COVID dans l’agglo

Seulement deux contraventions ont été délivrées sur le territoire de l’agglomération de Longueuil du 25 au 27 septembre pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur afin d’éviter la propagation de la COVID-19.

Une amende a été remise à un adolescent dans un parc de Saint-Bruno-de- Montarville, et une autre à un client dans un restaurant de Brossard. Les constats d’infraction sont de 1000 $, plus les frais, pour les adultes et de 500 $ pour les mineurs.

Quarante-huit appels ont été logés durant cette fin de semaine au service 9-1-1 concernant la loi sur la santé publique.

Les attroupements d’élèves inquiètent

Plus de la moitié des personnes infectées à la COVID-19 dans la région sont âgées de moins de 30 ans. Le défi des prochaines semaines pour les gouvernements est de faire respecter les consignes sanitaires, dont la distanciation et le port du couvre-visage.

Plusieurs élèves ont été aperçus la semaine dernière à l’heure du dîner dans un parc sur le bord du fleuve, dans le Vieux-Boucherville, et de toute évidence, les règles n’étaient pas respectées.

Rappelons que le non-respect de la distanciation a sûrement contribué à l’éclosion qui a entraîné la fermeture de l’école Gérard-Filion, à Longueuil, où 26 élèves et professeurs ont été testés positifs.