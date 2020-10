400 000 $ pour les organismes qui œuvrent en développement social

La Ville de Longueuil a officiellement lancé, la semaine dernière, le premier appel de projets auprès des organismes du milieu qui œuvrent en développement social. Un fonds spécifique de 400 000 $ leur sera dédié, cette année.



« En 2016, près de 15 % de la population longueuilloise vivait sous le seuil de pauvreté. Cette sombre réalité génère divers enjeux sociaux qui ont pris une dimension encore plus importante dans le contexte actuel de la pandémie. La mise en œuvre d’un tel programme offre donc des avantages considérables et inestimables qui auront des effets positifs sur des milliers de vies », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.



Les objectifs du programme de soutien visent à appuyer les organismes de la communauté longueuilloise œuvrant auprès des populations en situation de vulnérabilité, à renforcer les capacités individuelles et collectives des organismes, à agir sur des enjeux sociaux du territoire de la ville de Longueuil et à encourager l’innovation sociale, notamment par la mutualisation de services et les collaborations entre différents domaines du développement social. Le programme souhaite également contrer les effets psychosociaux et économiques de la pandémie affectant les populations vulnérables et développer la résilience de la communauté.



Le programme de soutien prévoit deux appels de projets. Le premier a été lancé la semaine dernière et prendra fin le 16 octobre 2020. Le deuxième appel de projets commencera quant à lui vers la fin du mois de janvier 2021.



Pour bénéficier d’un soutien financier, les organismes devront déposer des projets s’inscrivant dans l’un des trois volets suivants : amélioration des conditions de vie, communauté inclusive et vitalité de la communauté.



Les projets déposés peuvent être soumis soit par un seul organisme, soit par un partenariat d’organismes. Les contributions financières de la Ville se situeront entre 10 000 $ et 25 000 $ pour un projet individuel et de 10 000 $ à 40 000 $ pour un projet concerté. Un comité de sélection sera mis en place pour faire l’analyse des projets. Tous les détails sur le site Internet de la Ville de Longueuil.