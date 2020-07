Une bourse pour le lutteur Aly Barghout

Le lutteur Aly Barghout, de Longueuil, est récipiendaire d’une bourse d’excellence académique de 4000 $ de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).

Le lutteur dans la catégorie 125 kg est arrivé en huitième position aux championnats du monde des 23 ans et moins en octobre 2019. Il a également remporté la médaille d’argent à la Coupe Canada en juin 2019.

Aly est âgé de 22 ans et étudie en économie à l’Université Concordia. Il a maintenu une moyenne académique de 82 % à la dernière session.

L’athlète souhaite revivre l’expérience des Championnats du monde des 23 ans et moins et rêve d’être couronné champion mondial. Il aspire de plus à mettre la main sur la médaille d’or aux prochains championnats canadiens.

Il a comme plan de travailler en comptabilité et peut-être aussi d’étudier dans le domaine de la finance.

Grâce à ses nombreux et généreux partenaires, la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) a remis ce printemps une somme de 147 500 $ en bourses à 43 étudiants-athlètes de partout au Québec qui se sont distingués au cours de la dernière année.