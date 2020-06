Entraine-toi pour la cause des enfants

Dans le cadre de la 33e édition du Téléthon Enfant Soleil, RE/MAX Signature et RE/MAX l’Espace organisent une campagne pour amasser des dons au profit des enfants malades.

Pour la cause, L’agence immobilière @REMAXSignaturerivesud offrira à tous ses abonnés un entrainement de style fonctionnel sans poids à faire à la maison, en collaboration avec le @HAMFIT et @FarahGosselinKafile, courtier immobilier résidentiel et entraineuse. En échange, elle demande simplement un don volontaire qui sera remis à 100% à la fondation Opération Enfant Soleil. Son objectif : amasser au minimum 2 500$ à remettre lors du Téléthon du 7 juin prochain

Pour visionner l’entrainement maison, c’est par ici : https://www.facebook.com/remaxsignaturerivesud/videos/669606373617555/

Entraine-toi pour la cause