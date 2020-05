Une formation sur mesure pour les travailleurs de la santé par les professeures en Soins infirmiers du Cégep

Afin de répondre au manque de personnel dans les établissements de santé en ces temps de pandémie, le Département de soins infirmiers du cégep Édouard-Montpetit a rapidement développé une formation s’adressant aux membres de différents ordres professionnels tels que des nutritionnistes, des ergothérapeutes, des chiropraticiens et des physiothérapeutes. Cette formation leur permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour ensuite travailler dans divers établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS-ME).

Des professeures fières de s’impliquer

Lorsque le CISSS-ME a contacté le cégep Édouard-Montpetit pour lui demander son soutien afin de former du personnel qualifié, le défi était de taille, puisque, dans le contexte actuel, le temps pressait. C’est toutefois avec une grande ouverture que le projet a été accueilli par les professeures de Soins infirmiers et, en moins de trois jours, un plan a été présenté au CISSS-ME.

Puis, le 22 avril, un premier groupe se présentait au Cégep pour assister à cette formation unique. « L’implication dans notre communauté et la collaboration avec celle-ci sont des valeurs très importantes au cégep Édouard-Montpetit, souligne Sylvain Lambert, directeur général. C’est une réelle fierté pour notre établissement de savoir que nos professeures contribuent à la crise actuelle en formant du personnel qualifié pour le CISSS-ME, un partenaire de longue date. »

Le Cégep peut actuellement compter sur une dizaine d’enseignantes qui offrent la formation dans les locaux du programme, assistées par une technicienne en travaux pratiques. Grâce à leur travail de qualité, une cinquantaine de personnes ont jusqu’à présent complété avec succès la formation et peuvent maintenant travailler dans divers établissements du CISSS-ME, tels que des CHSLD et des ressources intermédiaires. « Les participants ont été formés rapidement afin de répondre de façon adéquate aux besoins de la clientèle. Nous sommes très reconnaissants de la collaboration avec le Département de soins infirmiers du Cégep, qui est exceptionnelle », mentionne Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS-ME.

Former du personnel qualifié pour répondre à la crise

L’objectif de cette formation est d’enseigner à des gens ayant des notions de base en santé les connaissances nécessaires pour assister les préposés aux bénéficiaires, infirmières et médecins des établissements du CISSS-ME. Ainsi, les professionnels qui la complètent y voient des sujets comme les techniques de mobilisation et l’approche à la personne âgée. « Les besoins étant criants et les délais serrés, le département a travaillé fort pour développer une formation qui permet aux participants d’intégrer et de mettre en pratique ces éléments en quelques heures seulement, explique Nathalie Pellerin, directrice adjointe à la Direction des études du Cégep et responsable du projet. Le ratio professeur-étudiants a été revu à la baisse permettant de personnaliser le contenu selon les besoins des participants et d’offrir un encadrement plus soutenu. »

Cette formation connaît un tel succès que le CISSS-ME et le cégep Édouard-Montpetit développent également un projet qui permettra de former des étudiantes n’ayant pas encore leur droit d’exercice afin qu’elles puissent travailler dans les établissements du CISSS-ME.