Des travaux d’entretien du réseau d’aqueduc à partir du 4 mai

Pour assurer la qualité de l’eau potable, la Ville de Contrecœur doit réaliser des travaux d’entretien sur son réseau d’aqueduc, et ce, chaque année. Elle doit, entre autres, effectuer l’inspection des bornes d’incendie et le rinçage unidirectionnel du réseau.

Inspection des bornes d’incendie

Pour se conformer au Schéma de couverture de risque de la MRC de Marguerite-D’Youville, des équipes du garage municipal et de l’usine de filtration effectuent l’inspection des bornes d’incendie. Leur travail consiste à déterminer la capacité du réseau d’aqueduc, les secteurs propices aux fuites et la condition des équipements. Autrement dit, l’inspection des bornes-fontaines vise à en assurer le bon fonctionnement.

Rinçage unidirectionnel

Le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc a pour but de déloger les dépôts dans les conduites d’eau et d’assurer la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau d’aqueduc. À long terme, une accumulation de dépôts diminuerait le débit et la pression d’eau du réseau d’aqueduc, d’où l’importance d’effectuer un rinçage annuellement.

Pour nettoyer le réseau d’aqueduc, on augmente la vitesse de circulation de l’eau dans les conduites grâce à une manipulation stratégique des bornes d’incendie et des vannes de conduites principales.

Inconvénients à prévoir

Durant l’inspection, vous pourriez remarquer une légère baisse de pression d’eau ou une coloration de votre eau. Vous pourriez également entendre le bruit du camion et l’écoulement des bornes d’incendie.

La coloration de l’eau est causée par les particules de rouille qui sont délogées des parois des conduites.

Si votre eau est rougeâtre ou jaunâtre, ouvrez votre robinet d’eau froide et laissez couler l’eau le temps qu’il faudra pour qu’elle devienne claire. Répétez l’opération avec toute la plomberie de votre maison.

L’eau colorée ne présente aucun risque pour la santé. Lorsqu’elle sera redevenue claire, inutile de la faire bouillir avant de la consommer.

Voici les dates probables de ces opérations effectuées par secteur sur le territoire de Contrecœur :

-1er secteur (est) – durant le jour, du 4 mai au 15 mai 2020 : la route Marie-Victorin et toutes les rues comprises de la rue Ducharme à la limite du territoire de Contrecœur (vers Sorel-Tracy).

– 2e secteur (ouest) – durant le jour, du 19 mai au 29 mai 2020 : la route Marie-Victorin et toutes les rues comprises de la rue Ducharme à la rue Dansereau (vers Verchères).

– 3e secteur – durant le jour, du 1er juin au 12 juin 2020 : les rangs du Brûlé et du Ruisseau et toutes les rues comprises de la rue Dansereau à la limite du territoire de Contrecœur (vers Verchères).