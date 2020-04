Quatre Bouchervillois récipiendaires de la Médaille du lieutenant-gouverneur

Pas moins de quatre Bouchervillois ont reçu, la semaine dernière, la Médaille du lieutenant-gouverneur. Trois ont mérité cet honneur pour leur engagement bénévole soutenu au niveau social et communautaire auprès des aînés et un autre auprès de la jeunesse.

Marjolaine Tessier

Marjolaine Tessier, récipiendaire de la médaille, se consacre à la cause du mieux-être des personnes âgées depuis plus 40 ans, d’abord à titre d’employée du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, puis ensuite comme bénévole, depuis 1987, à la présidence de la Fondation éponyme. Plusieurs projets ont été réalisés sous sa gouverne qui ont grandement contribué à améliorer la qualité de vie des résidents du Centre d’accueil Jeanne-Crevier.

Mentionnons que Mme Tessier est également récipiendaire d’un Méritas Personnalité décerné en 1990, d’un Prix Mérite Aimé-Racicot, en 2005, et de la Médaille de l’Assemblée nationale, en 2017.

Denise Guilbault

Mme Guilbault a aussi reçu la médaille. Maintenant âgée de 90 ans, elle se dévoue pour sa communauté depuis 40 ans.

Elle est la principale responsable de l’organisation du bazar de la paroisse Saint-Sébatien. Ce n’est toutefois qu’une partie du bénévolat qu’elle a exercé au fil des ans. Elle a en effet oeuvré au sein du comité de la Guignolée de la paroisse Saint-Sébastien, de l’Atelier Saint-Sébastien, du comité d’entraide et de la Société canadienne du cancer.

Désignée bénévole de l’année par la paroisse Saint-Sébastien en 1988, elle a aussi reçu en 2005 l’Ordre du mérite diocésain qui met en lumière des personnes se dévouant au service de leur église. En 2019, elle a reçu le prix Florence Junca Adenot de l’Ordre du mérite.

Jean-Pierre Langevin

M. Langevin, ancien président du Carrefour des aînés de Boucherville et toujours membre du conseil d’administration, est lui aussi récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur pour son implication auprès des personnes âgées.

Par son engagement bénévole, M. Langevin contribue au bien-être des aînés, à la conservation de l’église Sainte-Famille, et à l’administration de centre multifonctionnel Francine-Gadbois, ainsi qu’au développement des liens entre la Ville de Boucherville et la ville des Abymes en Guadeloupe dont elle est jumelée. Aquarelliste, il représente aussi les artistes peintres et musiciens locaux.

Antoine Baril

Enfin, pour son engagement bénévole et son attitude inspirante, Antoine Baril a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, et des directives gouvernementales visant à contrôler la propagation de la COVID-19, la cérémonie de la remise de la Médaille du lieutenant-gouverneur a dû être annulée. Les récipiendaires ont donc reçu leur médaille par la poste.