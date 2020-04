L’UMQ lance une campagne pour stimuler l’achat en ligne chez les commerçants locaux

À son tour, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une campagne ayant pour objectif de favoriser l’achat local sur le Web.

Sur le thème « Au Québec, on se lave les mains, on se serre les coudes et on achète en ligne chez nos commerçants locaux », le monde municipal invite les Québécois à encourager les entreprises de leur région en consommant localement tout en restant à la maison.

« De nombreuses municipalités québécoises sont à pied d’œuvre pour soutenir leurs commerces et leurs entreprises. Le gouvernement du Québec a mis sur pied le projet Le Panier Bleu pour stimuler l’achat local. Aucun effort ne doit être épargné pour encourager les citoyens à faire leur achat dans leurs commerces locaux », a déclaré Suzanne Roy, présidente intérimaire de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, si chaque consommateur achetait pour 30 $ de plus en produits québécois par année, c’est un milliard de dollars supplémentaires qui seraient injectés dans l’économie au bout de cinq ans.