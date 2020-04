Masques N-95, jaquettes et gants Nitrile: le député Xavier Barsalou-Duval lance un appel de solidarité aux entreprises

Le député Xavier Barsalou-Duval lance un appel aux entreprises de la circonscription afin qu’elles rassemblent tous les masques N-95, les jaquettes jetables et les gants Nitrile dont elles disposent et qu’elles n’utilisent pas, pour en faire don aux services de santé de la région. Ce geste en est un de solidarité envers le personnel du réseau de la santé qui aura besoin de tout le soutien du public en vue du sommet de la contamination prévu à la mi-avril.

« Nous recueillerons, de façon sécuritaire, les dons de masques N-95, de jaquettes et de gants Nitrile à notre bureau de Varennes pour ensuite les redistribuer au CISSS de la Montérégie-Est qui chapeaute toutes les installations sanitaires de notre circonscription. Notre personnel soignant a besoin de notre soutien moral. Mon appel en est un à la prévoyance, car les jours qui viennent seront déterminants dans notre bataille contre la maladie », a déclaré le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères.

Veuillez prendre note qu’une preuve de réception sera remise aux entreprises participantes lors du dépôt et une copie de preuve de réception sera remise au CISSS au moment de la livraison.

Point de dépôt :

Bureau du député Xavier Barsalou-Duval

, en semaine de 9 h à 17 h,

1625, boulevard Lionel-Boulet, bureau 202

Varennes (Québec) J3X 1P7

Téléphone : 450 652-4442

Courriel : xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca

Responsable Varennes : Stevens Héroux. 450 652-4222

Matériel recherché :

Masques N-95 Jaquettes jaunes jetables, 2 attaches arrière, 1 au poignet, longueur genou Gants Nitrile 9,5 pouces ou autres, pas de latex.

(Source : Bureau du député Xavier Barsalou-Duval)