Des masques en tissu lavable fabriqués ici

Une Bouchervilloise, copropriétaire d’une PME de Longueuil spécialisée dans les articles de cadeaux, s’est lancée, à la fin du mois de mars, dans la production de masques lavables en tissus. « C’est la folie! Nous avons eu plusieurs dizaines de milliers de commandes », affirme la fondatrice de Sarah Concept, Julie Lecomte.

Mme Lecomte a mobilisé une quinzaine de couturières pour confectionner, de leur maison, les masques qui ne sont pas destinés au personnel de la santé, mais à monsieur et madame tout le monde. Le tissu utilisé a, précise-t-elle, des propriétés antibactériennes. Il est taillé et imprimé à son atelier de Longueuil, avant que le tout soit acheminé aux couturières.

Les masques de la collection Arc-en-ciel sont vendus dans plusieurs pharmacies du Québec et en ligne au coût de 9 $.

Des réserves

Signalons que les autorités de la santé publique du Canada recommandent le port du masque comme mesure supplémentaire à prendre dans les espaces publics pour éviter davantage la propagation du virus. Mais elles avisent que cette mesure peut donner une fausse impression de sécurité et qu’elle n’offre pas une protection complète contre les particules de la taille d’un virus. Il peut nécessiter un ajustement constant, augmentant le nombre de fois où vos mains entrent en contact avec votre visage et augmentant la probabilité d’infection. Santé Québec rappelle que le lavage des mains, la distanciation physique et le respect des normes de confinement sont à privilégier.