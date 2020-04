COVID-19 : 88 personnes infectées dans la région

La Direction de la santé publique de la Montérégie a dévoilé le 30 mars, et pour la première fois depuis le début de la crise, le nombre de personnes atteintes du coronavirus en Montérégie. Et c’est dans le secteur desservi par l’hôpital Pierre-Boucher que l’on retrouve le plus grand nombre, une situation qui s’explique notamment par le fait qu’il s’agit de la région la plus populeuse.

Dans la région du RLS Pierre-Boucher, 88 cas ont été confirmés. Le territoire comprend les villes de Longueuil (une partie), Boucherville, Sainte-Julie, Varennes, Saint-Amable et Saint-Bruno-de-Montarville.

Pour l’ensemble du territoire de la Montérégie, 341 personnes ont été déclarées positives en date du 30 mars. Toute proportion gardée, la région est moins affectée que celles de Montréal et de l’Estrie.