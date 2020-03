La clinique dédiée au coronavirus est à Saint-Hubert

La clinique de détection du coronavirus sur la Rive-Sud a ouvert ses portes le 16 mars dernier. Elle est située dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, mais son adresse demeure pour l’instant secrète. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISS) Montérégie Est ne veut toujours pas divulguer le lieu exact pour éviter que des gens ne s’y présentent sans rendez-vous.

Elle offre des services d’évaluation et de dépistage au moyen de prélèvements. Il n’y a pas de médecin sur place et ce sont les infirmiers qui sont autorisés à effectuer les tests dont les résultats sont connus entre 24 et 48 heures. Plus de 100 personnes pourraient être vues chaque jour. Une deuxième clinique a également commencé ses activités le mardi 17 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Toute personne qui développe des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, est d’abord invitée à communiquer avec la ligne Info-coronavirus au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811). Une infirmière évaluera la situation, émettra des recommandations appropriées et au besoin, octroiera un rendez-vous à la clinique d’évaluation.

La clinique est ouverte tous les jours de 8h à 20h.