L’équipe de Xavier Barsalou-Duval à pied d’œuvre

Le député Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, Xavier Barsalou-Duval, et son équipe offrent leur soutien aux citoyens touchés par les répercussions de la contamination au coronavirus.

« Mon équipe et moi sommes au travail pour aider nos concitoyens. Il est important pour moi que les gens sachent que le bureau de circonscription demeure ouvert et que nous sommes actifs malgré le contexte particulier que nous vivons avec la pandémie du COVID-19 », indique M. Barsalou-Duval.

Le député mentionne que les gens aux prises avec des situations particulières et qui n’auraient pas reçu une réponse satisfaisante par les canaux de communication du gouvernement fédéral peuvent faire appel à ses services et à ceux de son équipe.

« Par exemple, plusieurs citoyens de la circonscription se trouvant à l’étranger craignent d’éprouver de la difficulté à revenir. Certains ont déjà pris contact avec nous et nous nous efforçons de leur donner toute l’information et de bien les orienter afin qu’ils puissent rentrer au pays le plus rapidement possible », ajoute-t-il.

Monsieur Barsalou-Duval tient aussi à informer la population que des mesures spéciales sont déjà en vigueur concernant l’admissibilité à l’assurance-emploi pour les travailleurs en quarantaine. Pour bénéficier de ces mesures et obtenir un traitement prioritaire, les personnes concernées sont invitées à composer le 1-833-381-2725.

Le député et son personnel vont toutefois limiter leurs activités à l’extérieur du bureau. Tous les engagements prévus pour les prochaines semaines sont soit annulés ou suspendus par mesure de précaution jusqu’à nouvel ordre.

« Il est essentiel de suivre les recommandations émises par la santé publique du Québec. C’est ensemble, grâce à notre rigueur et à notre solidarité que nous surmonterons cette crise », affirme Xavier Barsalou-Duval.

Vous pouvez joindre l’équipe de Xavier Barsalou-Duval au (450) 652-4442, sans frais au 1-888-652-4442 ou par courriel à xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca.