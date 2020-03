Coronavirus : code vert à Boucherville

La Ville de Boucherville tient à rassurer les citoyens et à les informer qu’elle suit la situation de près concernant le coronavirus (COVID-19), bien que le risque est toujours qualifié de faible par l’Agence de la santé publique du Canada.

La Ville possède un plan d’intervention en cas de pandémie qui a été mis à jour dès le début de l’année 2020. Il est actuellement en déploiement. Plus spécifiquement, les informations générales et les mesures de prévention des infections préparées par le gouvernement sont partagées dès maintenant auprès des employés et de l’ensemble de la population. Une page sur le coronavirus a entre autres été conçue sur le site Web de la Ville. Cette dernière sera mise à jour selon l’évolution de la situation.

La Ville de Boucherville ainsi que les villes de l’agglomération de Longueuil ont également décrété un code vert. Le code vert recommande la mise en disponibilité des membres de l’organisation de la Ville en matière de sécurité civile.

La Ville en profite également pour rappeler, à l’aide de cette image, certaines mesures de prévention reconnues et recommandées par le Gouvernement du Québec.

Tous les citoyens qui auraient des questions concernant le coronavirus et l’apparition de symptômes de fièvre, de toux ou des difficultés respiratoires à la suite d’un retour de voyage à l’extérieur du pays ou qui auraient emprunté le même tracé de transport que la personne ayant reçu le diagnostic en Montérégie, sont invités à communiquer avec la ligne Info-Santé 811