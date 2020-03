Lancement du mouvement Mobilité Rive-Sud sous l’aile de la CCIRS

La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud lance un vaste mouvement d’appui en faveur du projet LÉEO annoncé par la Ville de Longueuil

À la suite de l’annonce de la mairesse de Longueuil concernant le projet de Lien électrique d’est en ouest (LÉEO), la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) a pris l’initiative de créer un nouveau mouvement, Mobilité Rive-Sud. Ce mouvement aura pour objectif principal de susciter l’intérêt et l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes et de la population pour le développement de ce mode de transport structurant est-ouest qui reliera la station REM Panama au cégep Édouard-Montpetit.

Mobilité Rive-Sud compte regrouper des entreprises, des élus, des institutions, des citoyens et des usagers du transport collectif de la Rive-Sud afin d’unir leurs voix et de démontrer le consensus régional sur la concrétisation de ce projet de transport collectif structurant et essentiel au développement économique et urbain de la Rive- Sud.

« Voilà pourquoi le LÉEO doit être le lien, dans tous les sens du mot, qui unit la Rive-Sud afin que, tous ensemble, nous travaillions à doter la région d’un véritable projet de transport structurant qui, au-delà du transport, contribuera à revaloriser des secteurs névralgiques et visera un développement urbain, durable et à échelle humaine », a indiqué le président de la CCIRS, Richard D’Amour.

Les problèmes de congestion routière constituent de véritables casse-têtes pour les travailleurs, les entreprises et les familles de la Rive-Sud, en plus d’entraîner des problèmes environnementaux importants. La congestion routière et les systèmes de transport collectif doivent être revus de façon durable afin de ne pas freiner le développement social et économique de la Rive-Sud.

La CCIRS répond donc favorablement à l’appel de la mairesse Sylvie Parent et l’appuiera dans la concrétisation de cette vision structurante et inspirante pour l’avenir des travailleurs de la Rive-Sud. « Nous voulons voir le projet se concrétiser et s’inscrire parmi les priorités en matière de transport collectif. Nous voulons avancer

avec vous et mettre le projet sur les rails sans qu’aucune marche arrière ne soit possible. Nous, on veut notre LÉEO », a conclu le président de la CCIRS.

De plus amples renseignements sur le mouvement Mobilité Rive-Sud peuvent être consultés au www.ccirs.qc.ca.