Centre d’hébergement Jeanne-Crevier : l’unité prothétique sera réaménagée en une zone sensorielle chaleureuse

Principalement grâce aux profits réalisés lors de sa Grande soirée-bénéfice, la Fondation Jeanne-Crevier pourra réaménager l’unité prothétique du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier pour en faire une zone sensorielle chaleureuse, afin d’animer le quotidien de la clientèle très vulnérable.

L’unité prothétique est un espace fermé destiné à des personnes ayant des déficits cognitifs importants. Le nouveau concept développé par Marjolaine Tessier, présidente de la Fondation, en collaboration avec le personnel des soins et l’équipe de EXA Design, permettra aux résidents de se sentir comme s’ils étaient à la maison, tout en favorisant l’éveil de leurs sens.

« L’aménagement des aires de vie a été réfléchi pour évoquer confort et douceur tout en favorisant la stimulation auprès de ces personnes très vulnérables au niveau de leur autonomie », explique Mme Tessier.

Le décor sera ainsi complètement refait pour être plus réconfortant, sécurisant et stimulant. Un foyer électrique sera intégré dans la pièce servant de salon et de salle à manger. Il y aura une murale végétale, une station d’éveil sonore et de motricité, de nouveaux luminaires, des suspensions décoratives, et le couvre-plancher sera remplacé. « Les sens des usagers seront aiguisés et leur quotidien plus animé. Nous offrirons une ambiance et une zone de stimulation chaleureuse et thérapeutique », explique Mme Tessier.

Ce projet innovant et sûrement unique au Québec a été accepté par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie Est. Les travaux devraient commencer à l’automne 2020 ou au printemps 2021.