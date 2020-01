L’électrification des transports parmi les priorités du RTL en 2020

L’un des aspects importants de la Vision 2025 de l’agglomération de Longueuil, l’électrification du transport, fera partie des priorités du RTL cette année. La société de transport a acquis cinq midibus électriques dont les deux premiers ont récemment été livrés. Cet ajout de véhicules entraînera des aménagements importants dans les installations du RTL.

« Avec l’arrivée de nos deux premiers midibus, nous avons commencé les tests sur piste avant d’entreprendre ceux sur nos routes. Trois autres midibus suivront dans les prochaines semaines », précise le président du RTL, Jonathan Tabarah. Ces véhicules de petite taille, en plus d’offrir de nouvelles solutions de transport durables aux citoyens de l’agglomération de Longueuil, permettront aux équipes de commencer la transition énergétique avant l’arrivée des autobus réguliers de 40 pieds entièrement électriques.

D’importants changements pour l’avenir du transport en commun et sur la façon de se déplacer prendront forme dans les années à venir. « La révision de notre réseau est une autre priorité incontournable du RTL pour l’année à venir, plus particulièrement avec l’arrivée du REM, un autre mode de transport 100 % mû par l’électricité. La première phase des consultations publiques étant complétée, les analyses sont en cours. D’autres consultations auprès des citoyens des cinq villes de l’agglomération auront lieu avant d’implanter cette révision de réseau », a ajouté M. Tabarah.