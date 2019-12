382 employés de Lowe’s ont joué au père Noël auprès de 596 enfants défavorisés

L’ambiance était à la fête le 13 décembre au siège social de Lowe’s Canada à Boucherville alors que les lutins d’Opération Père Noël sont venus rencontrer les employés de l’entreprise et récupérer la montagne de cadeaux destinés à 596 enfants défavorisés, dont la majorité habitent la Rive-Sud de Montréal.

La campagne annuelle d’Opération Père Noël propose aux participants d’endosser le rôle du père Noël pour égayer le temps des Fêtes de milliers d’enfants au Québec qui n’auraient autrement eu aucun cadeau à déballer le matin du 25 décembre. Cette année, 382 employés des bureaux de Lowe’s Canada à Boucherville et à Longueuil ont choisi de devenir le père Noël d’un ou de plusieurs enfants.

« Les personnes qui s’engagent à devenir le père Noël d’un enfant offrent beaucoup plus que des cadeaux. Ils répandent un peu de la magie de Noël au sein d’une famille », explique Normand Brault, cofondateur d’Opération Père Noël, qui célèbre ses 25 ans cette année. « Chaque année, nous repoussons nos limites pour réussir à rejoindre un maximum d’enfants et nous ne pourrions y arriver sans la contribution de nos précieux partenaires. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter, année après année, sur la générosité et le soutien inestimables de Lowe’s Canada et de son équipe. »

« La campagne d’Opération Père Noël suscite un grand enthousiasme auprès de nos employés, qui attendent toujours impatiemment leurs lettres », confie Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protections des actifs et développement durable chez Lowe’s Canada. « En tant que grande entreprise, nous avons le privilège de pouvoir rejoindre des milliers de gens à la grandeur du pays. Nous trouvons important d’utiliser cette portée pour rallier nos équipes et nos communautés derrière des causes qui nous tiennent à cœur. »

Accompagnés de lettres personnalisées adressées aux enfants de la part du père Noël lui-même, les cadeaux formaient une impressionnante montagne sous les grands sapins trônant dans la cafétéria du siège social de Boucherville. Les lutins d’Opération Père Noël se sont chargés d’acheminer ces précieux paquets aux enfants, qui ont eu le bonheur de les découvrir sous leur sapin au matin du 25 décembre.