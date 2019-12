Les jeunes Québécois de 19 ans se disent satisfaits de leur vie

Nés au tournant du millénaire, les jeunes Québécois âgés de 19 ans connaissent un sort enviable. Selon une récente étude, près de 9 sur 10 d’entre eux, garçons et filles, se disent satisfaits, voire très satisfaits de leur vie. Quels sont les facteurs qui déterminent la probabilité d’être satisfait de sa vie à ce jeune âge?

Voici l’ensemble des variables contenues dans l’étude : avoir obtenu un diplôme d’études secondaires ou professionnelles; être relativement peu préoccupé quant à son choix de carrière; présenter un niveau d’anxiété relativement faible ou moyen (plutôt qu’élevé); être physiquement actif, dans une certaine mesure, dans ses loisirs; être satisfait ou très satisfait de sa relation avec sa mère ou avec son père; bénéficier d’un niveau de soutien social moyen ou élevé de son entourage. Les répondants masculins accordent plus d’importance à certains de ces facteurs.

Deux autres critères en ce qui concerne les hommes s’ajoutent à cette liste : avoir ressenti peu ou pas d’anxiété ou de stress à 17 ans en raison de la solitude et avoir un partenaire amoureux à 19 ans. En outre, au plan matériel, le fait d’avoir suffisamment d’argent pour répondre à ses besoins fondamentaux ou d’être à l’aise financièrement augmente les chances pour un jeune d’être satisfait ou très satisfait de sa vie chez les hommes comme chez les femmes, mais l’effet est plus marqué chez les hommes.

Ces données, rendues publiques par l’Institut de la statistique du Québec, proviennent de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ). Par cette enquête, les chercheurs veulent comprendre les facteurs qui, dès la petite enfance, conduisent au succès ou à l’échec lors du passage dans le système scolaire.