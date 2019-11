Le Comité d’entraide de Boucherville recherche plusieurs types de denrées

Si la majorité des gens remettent un don en argent lors de la Grande guignolée des médias de la Rive-Sud, un certain nombre de personnes préfèrent offrir des produits non périssables qui serviront à la préparation des paniers de Noël distribués aux familles dans le besoin. Le Comité d’entraide de Boucherville a dressé une liste de denrées qui s’avèrent fort utiles pour garnir les paniers. En voici les composantes.

Légumes en conserve : pommes de terre, carottes, fèves, macédoine, betteraves et marinades en pot. Fruits en conserve : poires, pêches, ananas; noix, raisins secs. Autres conserves : petites crevettes, saumon, flocons de jambon, poulet, fèves au lard. Autres produits : sauces pour pâtes, beurre d’arachides, ensemble de tacos, huile de canola, huile d’olive, riz à long grain, dattes, biscuits, jus, poudings, caramel, sirop d’érable, Nutella.

Produits de soins personnels : shampoing, savon, crème pour le corps, produits nettoyants, savon à lessive, savon à vaisselle, papiers mouchoirs, papier hygiénique, dentifrice et autres.

Les besoins sont grands puisque l’organisme s’attend à préparer environ 200 paniers de Noël.