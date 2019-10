Marjolaine Tessier: 40 ans à œuvrer pour le mieux-être des aînés

« Donner, c’est aussi recevoir beaucoup en retour », affirme Marjolaine Tessier. Depuis 40 ans, elle se consacre à la cause du mieux-être des personnes âgées, d’abord à titre d’employée du Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, puis ensuite comme bénévole à la présidence de la Fondation éponyme.

Tout a commencé un peu avant 1980 alors que Marjolaine Tessier s’implique dans le service de popote roulante du Centre d’action bénévole de Boucherville. « Je me rendais chez les personnes aînées en perte d’autonomie et elles ne voulaient pas que je les quitte. Elles me disaient que je leur faisais du bien, et moi je suis tombée en amour avec elles », raconte Mme Tessier rencontrée à la Fondation Jeanne-Crevier.

C’est à la suite de ces visites qu’elle décide de retourner aux études dans le domaine des loisirs et de la gérontologie. En 1980, le Centre d’accueil Jeanne-Crevier ouvre ses portes, et Mme Tessier décroche le poste de responsable de la vie communautaire et du milieu de vie qu’elle occupe jusqu’à sa retraite en 2006. « Mon mandat était de faire de l’endroit, qui pouvait donner l’impression d’être un hôpital, un milieu de vie agréable et d’offrir des loisirs aux résidents. »

Mme Tessier accueillait notamment les nouveaux résidents et aménageait leur chambre à leur goût. Elle avait réussi à recruter une centaine de bénévoles et mit en place une riche programmation de loisirs à la fois distrayants et thérapeutiques. En plus des activités au centre, elle organisait régulièrement, grâce à l’acquisition d’un minibus, des sorties à l’extérieur.

Des sourires… et un CHSLD de rêve

Auprès de ces personnes qui ont bâti notre société, mais devenues vulnérables, Mme Tessier sème du bonheur avec ses sourires, sa main sur une épaule ou dans les cheveux, sa bienveillance et son respect. « Même si on ne sait pas si elles seront là demain, l’important, dit-elle, est le moment présent passé avec elles. Elles sont tellement contentes et, en retour, elles me donnent de l’amour. »

Lorsqu’elle prend sa retraite en 2006, elle poursuit son œuvre auprès de la Fondation Jeanne-Crevier qu’elle a créée en 1987. Elle qui occupait la vice-présidente du conseil d’administration devient alors présidente.

C’est grâce à cette fondation dynamique et qui réussit à mener avec succès des campagnes de financement que le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier est doté d’un décor chaleureux créant une ambiance qui se démarque.

On le constate dès l’entrée, au grand salon réaménagé, dans les salles à manger du rez-de-chaussée et à l’étage, au sous-sol également rénové, et au nouveau jardin sensoriel. Mis à part les corridors, l’endroit ne ressemble pas à un hôpital, mais davantage à la maison.

C’est aussi grâce au financement de la fondation qu’il est possible d’offrir à la clientèle la zoothérapie et la musicothérapie.

Avec son sourire contagieux, Marjolaine Tessier fait briller les yeux de nos aînés.

1990 : Personnalité Méritas

2005 : Prix Mérite Aimé-Racicot

2017 : Médaille de l’Assemblée nationale