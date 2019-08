La Ville de Boucherville est heureuse de vous inviter à l’exposition « Perte de monde » de l’artiste Sophie Roy qui se déroulera du 4 au 29 septembre 2019, à la Galerie Vincent-D’Indy. Sophie Roy est bachelière en administration des affaires du Laboratory Institute of Merchandising à New York. Son parcours professionnel comprend des expériences de travail en infographie et en multimédia. Elle a également complété des cours en design graphique à l’Université du Québec à Montréal en 2001 et des cours en photographie et imagerie numérique à l’Université Concordia à Montréal en 2010. Elle se concentre depuis 2010 à la réalisation de ses œuvres.

En 2017 et 2018, Sophie Roy présente à cinq reprises son exposition « Traditions et continuité » dans diverses galeries du Québec. De plus, elle participe à une exposition de groupe à la Galerie du Rift à Ville-Marie. Plus récemment, elle a présenté son exposition « Empreintes d’humanité » à Valcourt. Elle nous fait le bonheur de présenter son exposition « Perte de monde » à la Galerie Vincent-D’Indy du 4 au 29 septembre prochain.

L’exposition

Dans « Perte de monde », l’artiste Sophie Roy propose une série de tableaux hybrides qui explore notre rapport au monde. Pour l’artiste, « Perte de monde » fait référence à cette impression que le monde nous échappe. Cela se traduit entre autres par les inquiétudes et le sentiment d’impuissance que nous ressentons par rapport aux différentes menaces qui pèsent sur notre planète et ses habitants.

L’exposition « Perte de monde » évoque également le fait que nous passons de moins en moins de temps dans le monde réel au profit du monde virtuel des écrans. Cela a-t-il un impact sur la qualité de notre relation au monde?

L’artiste s’interroge également sur le rôle que jouent les médias et la publicité sur notre perception du monde. Elle constate que d’un côté, les médias traditionnels nous livrent quotidiennement un constat alarmant sur l’état du monde. Catastrophes naturelles, crises humanitaires, guerres et autres mauvaises nouvelles défilent en boucle sur nos téléviseurs. D’un autre côté, la publicité et certains médias comme Instagram nous offrent le refuge idéal : ils semblent nous proposer un monde où confort, beauté, nouveauté et bonheur sont omniprésents.

Pour réaliser ses œuvres, l’artiste a juxtaposé et manipulé numériquement diverses photos de paysages, de lieux urbains, de personnes et d’animaux. Son processus artistique inclut également le transfert d’images sur toile et la peinture acrylique. Les œuvres sont construites petit à petit, au gré de ses intuitions. Riches en symboles et poétiques, les œuvres suscitent émotions et réflexions et permettent à l’observateur d’en faire sa propre interprétation.

Ce projet d’exposition s’inscrit dans la réflexion de l’artiste sur la société d’aujourd’hui.

Vernissage

Le vernissage aura lieu le dimanche 8 septembre à 13 h, à la Galerie Vincent-D’Indy, située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

Bienvenue à tous!

Galerie Vincent-D’Indy

Centre multifonctionnel Francine-Gadbois

1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville

450 449-2800, poste 2

centremulti.qc.ca

Lundi et congés fériés : fermé

Mardi au vendredi : 13 h à 16 h et 18 h à 21 h

Samedi et dimanche : 13 h à 16 h

Renseignements

Service des arts et de la culture

Ville de Boucherville

450 449-8651