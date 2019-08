Crise dans les médias locaux et régionaux: la MRC réclame des actions rapides et concrètes de la part des gouvernements

Au cours de la séance du conseil de la MRC de Marguerite-D’Youville, qui s’est tenue le 21 août dernier, les membres du conseil ont adopté, à l’unanimité, une résolution mettant en lumière l’urgence d’agir pour assurer la survie des médias locaux et régionaux. Ainsi, les élu(e)s du territoire sollicitent l’aide des gouvernements du Québec et du Canada pour mettre en place des solutions qui assureront une viabilité de ces médias, et ce, à long terme.

Une série de mesures concrètes sont proposées à l’intérieur de la résolution qui a été adoptée. À titre d’exemple, d’importantes sommes publicitaires sont dépensées annuellement par les divers paliers gouvernementaux à l’intérieur de médias d’envergure, lesquels appartiennent parfois à des intérêts étrangers. Une partie de ces placements publicitaires pourraient dorénavant être faits dans les médias locaux et régionaux. Également, l’imposition d’une taxe spéciale aux grandes entreprises étrangères, qui dégagent des profits publicitaires ici et qui ne les réinvestissent pas dans l’économie québécoise, serait une avenue intéressante dans la mesure où le produit de cette taxe servirait à soutenir financièrement les médias locaux et régionaux.

La MRC de Marguerite-D’Youville espère voir émerger bientôt des actions gouvernementales qui permettront de dénouer la crise et ainsi de préserver l’information locale à travers les médias d’ici ainsi que les emplois qui y sont rattachés.

« Il est temps de passer de la parole aux actes. Parce que les médias locaux contribuent à enrichir notre vie démocratique, en plus de contribuer au maintien d’un tissus social sain et diversifié, nous pensons qu’il est de notre devoir, en tant que communauté, de les soutenir », a soutenu Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie.

Projet de résolution

Soutien aux médias locaux et régionaux

CONSIDÉRANT que les médias locaux et régionaux vivent présentement une période de crise majeure menaçant leur existence;

CONSIDÉRANT que de ce fait, plusieurs emplois sont menacés en région;

CONSIDÉRANT l’importance des journaux locaux et régionaux dans l’animation de la vie démocratique;

CONSIDÉRANT que des actions immédiates doivent être mises en place pour soutenir les médias locaux et régionaux;

CONSIDÉRANT que les gouvernements du Québec et du Canada n’offre pas, à l’heure actuelle, un soutien financier suffisant;

IL EST PROPOSÉ par

APPUYÉ par

ET RÉSOLU

DE SOLLICITER l’appui des gouvernements du Québec et du Canada pour la mise en place rapide d’actions concrètes permettant de soutenir les médias locaux et régionaux;

DE DEMANDER qu’une partie des publicités des gouvernements du Québec et du Canada soit publiée dans les médias locaux et régionaux;

DE SUGGÉRER qu’une taxe soit imposée aux grandes entreprises étrangères qui récoltent d’importants revenus publicitaires qui ne sont pas réinvestis dans l’économie du Québec;

DE SUGGÉRER que le produit de ladite taxe sur les gains publicitaires des grandes entreprises étrangères soit retourné sous forme de soutien financier aux médias locaux et régionaux.