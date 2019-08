DEL obtient une aide financière de 380 000 $

Québec vient d’accorder une aide financière de 380 000 $ à Développement économique Longueuil (DEL) pour des projets liés à l’emploi et aux ressources humaines de même qu’à la transformation numérique des entreprises du territoire. Cette somme provient du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); elle permettra à l’organisme de soutenir les industries dans leurs démarches de ce type.

« L’emploi et le virage numérique sont les deux enjeux de l’heure pour nos industriels », signale au passage la directrice générale de DEL, Julie Éthier.

Du personnel supplémentaire s’ajoutera à l’équipe en place afin d’offrir des conseils en soutien technique et de développer des outils novateurs qui seront mis à la disposition des entreprises. De la somme reçue, 220 000 $ serviront au volet emploi. Ce projet comporte cinq cibles : créer et maintenir une centaine de postes, former une cinquantaine de dirigeants afin de les aider à repérer et à attirer de nouveaux employés, adapter la formation aux besoins des industriels par le biais de 30 maillages avec des organisations d’enseignement, de formation continue et d’Emploi Québec, obtenir des outils de qualité pour soutenir les entrepreneurs et organiser une quinzaine d’activités reliées à l’emploi et aux ressources humaines.

Quant au volet associé au virage numérique 4.0, il consiste à établir un partenariat entre le milieu de la recherche, de l’éducation et des entreprises avec un objectif de réaliser 10 maillages au cours du projet. Sur un autre plan, DEL fournira un accompagnement technologique spécialisé dans 50 entreprises. Il offrira également des formations à des industriels sur le thème de la transformation numérique. Il est aussi question de réaliser une quinzaine d’audits 4.0 en entreprise.

L’aide gouvernementale reçue ne sera pas récurrente. Les projets de DEL s’échelonneront sur une période d’un an et demi.