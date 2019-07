Les policiers sensibilisent les commerçants contre la fausse monnaie

En collaboration avec la Banque du Canada et la Gendarmerie royale du Canada, des agentes de la Section prévention, vigilance et relation avec la communauté du SPAL, ont récemment pris part au programme Commerçants contre la fausse monnaie.

Comptant plus de 200 magasins et boutiques, c’est cette-fois-ci au centre commercial Les Promenades Saint-Bruno que la formation gratuite prenait place.

L’objectif de ce programme est de rencontrer les commerçants afin de les sensibiliser à la monnaie contrefaite. Par des conseils en matière de prévention (détecter, dénoncer, décourager), des démonstrations de faux billets et la remise du livret La fraude en 3D, employés et gérants sont alors amenés à en connaître davantage sur les éléments de sécurité des billets de banque canadiens et ainsi être plus vigilants afin de se protéger efficacement.

C’est jumelées avec des étudiants de la GRC et des cadets policiers du SPAL, que les policières se sont prêtées à l’exercice.