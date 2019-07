Le SPAL honore la mémoire de l’agent Marcel Simard

Chaque année au Canada, plusieurs policiers décèdent alors qu’ils sont là à servir et protéger la population. Trop souvent, le temps s’écoule, les années passent et nous oublions le sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui non seulement ont vu leur vie se terminer à un trop jeune âge, mais également qui ont laissé derrière eux une conjointe, un conjoint et de jeunes enfants.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) s’est rappelé hier de l’agent Marcel Simard, décédé en service alors qu’il n’avait que 33 ans et qu’il était le père de trois enfants qu’il a quittés ainsi que sa conjointe, le jeudi 24 juillet 1986.

Les drapeaux du SPAL ont été en berne durant la journée, car ces héros ne doivent jamais être oubliés, mais toujours honorés.