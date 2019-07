Une 5e place pour Nathan Yvars aux Championnats du monde juniors en gymnastique artistique

L’athlète en gymnaste artistique Nathan Yvars et ses collègues membres de l’équipe canadienne ont remporté une cinquième place aux Championnats du monde juniors qui se tenaient à Györ, en Hongrie, du 27 au 30 juin dernier.

C’est une excellente performance pour l’équipe canadienne qui visait une sixième place. L’athlète de Boucherville qui s’entraine avec l’école Les Dynamix, à Varennes, avait, quelques semaines plus tôt, été étincelant aux Championnats canadiens qui avaient lieu à Ottawa du 21 au 26 mai. Il a en effet décroché la médaille de bronze dans la catégorie junior.

« Quand Nathan a terminé troisième, j’étais très fier, mais je n’avais pas encore réalisé qu’il se qualifiait pour les Championnats du monde juniors! Ce fut une surprise, et une grande fierté! », a mentionné son entraineur Yohann Roualdes.

Âgé de 17 ans, Nathan a commencé à pratiquer la gymnastique à l’âge de 5 ans.