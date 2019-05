Défi sportif AlterGo : onze nageurs du Mustang récoltent 22 médailles

Onze nageurs du groupe Olympiques spéciaux membres du Club Mustang de Boucherville ont remporté un nombre impressionnant de 22 médailles lors du Défi sportif AlterGo qui se tenait les 4 et 5 mai derniers.

Les médaillés sont les suivants: Céline Côté, Cindy Gaudreau Charron, Cloé Gervais-Robert, Cynthia Léveillé, Dominique Brunet, Félix Gareau, Louis-Mathieu Bonin, Mélissa Girard, Olivia Lavallée, Renée Pelletier et Valérie Lambert.

Les athlètes ont nagé des distances de 25 à 400 mètres dans quatre styles, soit le style libre, le dos, la brasse et le papillon. Ces épreuves permettent aux clubs du Québec et de l’Ontario de se préparer pour les championnats nationaux.

Le Défi sportif AlterGo a réuni 8 000 athlètes ayant une limitation fonctionnelle, de la relève et de l’élite. Unique au monde, il est le plus grand événement multisport annuel au Canada. (D.L)