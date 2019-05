Le mandat du directeur général du cégep Édouard-Montpetit, Sylvain Lambert, renouvelé pour cinq ans

Le président du conseil d’administration du cégep Édouard-Montpetit, Jean-Paul Gagné, est fier d’annoncer le renouvellement du mandat de Sylvain Lambert à titre de directeur général du Cégep, pour une durée de cinq ans. Cette décision a été entérinée à l’unanimité par les membres du conseil d’administration, lors d’une séance extraordinaire, tenue le mardi 21 mai.

Conformément au processus de renouvellement du mandat du directeur général, différentes consultations ont eu lieu au sein de diverses instances du Cégep. Celles-ci ont permis de recueillir des commentaires très positifs.

« M. Lambert a réalisé son premier mandat avec compétence et succès, affirme M. Gagné. La commission collégiale qu’il a mise en place dans le cadre de la planification stratégique 2018‑2023 s’est avérée un facteur de mobilisation exceptionnel des équipes. Il a lancé des projets novateurs et il a contribué au développement de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et du Centre technologique en aérospatiale (CTA). Le Cégep est aujourd’hui très bien placé pour continuer sa mission éducative, poursuivre son développement et jouer un rôle déterminant dans la collectivité. Le conseil d’administration réitère son entière confiance envers M. Lambert. »

Sylvain Lambert a été nommé président du Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps, en décembre 2017. Il contribue ainsi à l’avancement des cégeps auprès des différents partenaires et des instances gouvernementales. En 2018, il a reçu la médaille de l’Assemblée nationale. Elle lui a été remise pour saluer son esprit novateur, son leadership rassembleur, sa capacité d’établir des partenariats, de même que sa volonté de travailler en collaboration.

M. Lambert siège actuellement au sein des conseils d’administration de plusieurs institutions, soit le Regroupement des collèges de la région de la Montérégie (RCRM), l’École nationale de la chanson, le Festival international de la chanson de Granby, le Théâtre de la Ville à Longueuil, le Centre technologique en aérospatiale (CTA) et la Fondation du Cégep. Il a également déjà siégé aux conseils d’administration d’Aéro Montréal et de Développement Aéroport Saint-Hubert de Longueuil (DASH-L).

La communauté collégiale du campus de Longueuil et de l’ÉNA se joint aux membres du conseil d’administration et du comité de direction du Cégep afin de féliciter M. Lambert pour le renouvellement de son mandat et pour lui offrir toute sa coopération pour la réussite des étudiants et des projets du cégep Édouard-Montpetit, et ce, au cours des cinq prochaines années.