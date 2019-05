Le CTA remet sa première bourse étudiante à l’une de ses stagiaires

Pour souligner son 25e anniversaire, le CTA a remis pour la première fois une bourse à l’une de ses stagiaires, lors du Gala du mérite de l’ÉNA, le 25 avril dernier.

C’est Maria-Carolyna Rodriguez Cerna, étudiante en Techniques d’avionique, qui a reçu la bourse de 500 $ des mains d’Olivier Téna, ingénieur, et Maya Dagher, directrice administrative. Cette bourse sera remise chaque année à une ou un stagiaire ayant travaillé au CTA au cours des 12 derniers mois afin d’appuyer la persévérance scolaire et l’arrimage travail-études. La récipiendaire, finissante de l’ÉNA et ancienne stagiaire du CTA au secteur des Opérations aériennes, a également reçu une bourse de 1500 $ remise par l’ÉTS aux candidates inscrites à un programme de baccalauréat et de cheminement universitaire à l’ÉTS et qui ont une cote R se situant entre 27 et 31,49.

Deux autres stagiaires du CTA aux Opérations aériennes ont reçu les honneurs lors de ce 25e Gala du mérite présenté par la Fondation du cégep Édouard-Montpetit. Esi Manuella Mahoui Tague, étudiante en Techniques d’avionique, a reçu trois bourses : la bourse Bell Helicopter pour la meilleure cote R en première année en Avionique, la bourse Pole Air Aviation d’amélioration en anglais, ainsi que la bourse CAE Tech – Programme ta carrière. Quant à Johanne Drouin, étudiante en Techniques de maintenance d’aéronefs, elle a reçu la bourse Airbus de retour aux études.