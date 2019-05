Portes ouvertes au jardin d’enfants Le Baobab du cégep Édouard-Montpetit le 15 mai

Le jardin d’enfants Le Baobab du Département de techniques d’éducation à l’enfance du cégep Édouard-Montpetit tiendra des portes ouvertes, le mercredi 15 mai. Tous les parents d’enfants âgés de deux ans et demi à cinq ans sont invités à venir visiter cet endroit stimulant, favorisant la socialisation et le développement des bambins. Des places sont d’ailleurs disponibles dès la rentrée d’août 2019.

L’éducatrice, Sonia Gosselin, sera sur place, de 15 h à 19 h, pour recevoir les parents et leurs enfants (180, rue De Gentilly Est, Longueuil) et leur faire découvrir les lieux.

Le jardin d’enfants Le Baobab est l’endroit idéal pour les parents ayant des horaires ou des besoins flexibles pour la garde de leurs enfants. Il est ouvert pendant quinze semaines chaque automne et chaque hiver, à raison de deux journées complètes, les mardis et les jeudis, et de deux demi-journées, les lundis et les mercredis. Sous la supervision de Sonia Gosselin, une éducatrice qualifiée, plusieurs activités éducatives et ludiques sont offertes aux enfants dans un environnement riche et stimulant pour qu’ils se développent et apprennent en jouant, en découvrant et en socialisant.

Parents et enfants comblés

Les expériences vécues par les enfants au Baobab sont régulièrement communiquées aux parents par l’éducatrice. Par ces échanges, celle-ci a un souci d’établir avec chaque parent un lien de confiance et une bonne communication. De plus, une rencontre de groupe est organisée en début d’année pour présenter aux parents le programme éducatif du Baobab. Une fête de fin d’année et une fête de Noël réunissant parents et enfants ont aussi lieu tous les ans.

« Le paradis des enfants, c’est Le Baobab ! Son éducatrice d’expérience offre des activités créatives à la tonne, de l’écoute et de la bienveillance. Ils ont tout pour être heureux », témoigne Érika Blais Adam, maman de Florence, cinq ans, qui fréquente Le Baobab depuis deux ans. Pour l’instant, elle partage son temps entre la maison et du bénévolat pour la fondation et la bibliothèque de l’école de son fils plus âgé et Le Baobab comble ses besoins.

Ne pas avoir à choisir entre passer du temps de qualité avec sa fille et lui permettre de socialiser avec d’autres enfants est aussi ce que recherchait Stéphanie Pelletier quand elle a inscrit sa fille Sophie au jardin d’enfants, il y a deux ans. Enceinte de son quatrième enfant, Stéphanie Pelletier, travailleuse sociale, prévoit déjà l’inscrire, tout comme Sophie, ainsi que ses deux enfants plus âgés, qui sont maintenant à l’école primaire. « Les enfants se sentent rapidement à l’aise, soutient-elle. L’espace est aéré et lumineux et tout est à leur disposition pour qu’ils développent leur autonomie. »

Contribution à la formation de futures éducatrices

En plus de favoriser le développement des bambins, le jardin d’enfants Le Baobab contribue à la formation de futures éducatrices qui étudient en Techniques d’éducation à l’enfance au Cégep. Dans le cadre de différents cours, la salle, munie d’un miroir sans tain, leur permet d’observer les interactions entre l’éducatrice et les enfants et d’y faire des microstages, sous la supervision de l’éducatrice. « C’est très intéressant pour leur parcours scolaire. Cela leur donne des exemples concrets pour le volet interventionnel et c’est une opportunité pour elles de tisser des liens avec les enfants », affirme Stéphanie Pelletier.