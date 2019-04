Découvrir la mobilité étudiante du cégep Édouard-Montpetit grâce au Salon Édouard autour du monde

La population est invitée à participer au Salon Édouard autour du monde du cégep Édouard-Montpetit qui aura lieu le mercredi 1er mai 2019, de 18 h à 20 h, au foyer de la salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville, à Longueuil. À cette occasion, les visiteurs auront la chance de découvrir plus d’une quinzaine de projets de mobilité étudiante réalisés en 2018-2019.

« Année après année, environ 350 étudiants du Cégep choisissent d’enrichir leur parcours collégial en réalisant un stage d’études ou un séjour international, a mentionné Catherine Brodeur, coordonnatrice du Service de la mobilité et des activités internationales du cégep Édouard-Montpetit. L’événement Édouard autour du monde permet d’en apprendre davantage sur ces expériences enrichissantes et formatrices. »

Chaque année, des étudiants désirant faire de leur parcours collégial une expérience inoubliable s’engagent dans l’un des projets de mobilité étudiante, encadrés par quelque 40 professeurs d’une quinzaine de programmes d’études. Un engagement qui contribue à enrichir leur formation, leur ouvrant tout un monde de possibilités ! Le Service de la mobilité et des activités internationales a su faire sa place depuis 2009, faisant du Cégep l’un de ceux qui offrent le plus de projets de mobilité étudiante dans le réseau collégial, incitant d’autres cégeps à faire appel à son savoir-faire. Consultez le mobilite.cegepmontpetit.ca pour tout connaître sur les projets et suivre les aventures de nos étudiants sur divers blogues.