Rappel de certaines chaufferettes de garage portatives

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie désire informer la population que Santé Canada a émis un rappel à propos de certaines chaufferettes de garage portatives. Les unités de chauffage concernées pourraient surchauffer, ce qui pourrait causer des brûlures et un incendie.

Les chaufferettes de 4 800 W et de 240 V de marque Mastercraft, modèles HA22-48M et HA22-48M1, ainsi que le modèle HA22-48M des marques Profusion Heat, Prestige et Matrix sont visés par ce rappel. Les articles affectés ont été vendus de juillet 2014 à avril 2019 et portent le numéro de dossier de certification Intertek (ETL) 3153457. Le numéro de modèle, le numéro de dossier de certification et la date de fabrication se trouvent sur l’étiquette collée à l’arrière de la chaufferette.

Les consommateurs qui possèdent un tel produit doivent cesser de l’utiliser immédiatement et le rapporter au magasin pour obtenir un crédit ou un autre appareil. Aucune preuve d’achat n’est nécessaire.

Pour plus de renseignements, il est possible de communiquer avec Santé Canada au 1-866-225-0709 ou de consulter le lien suivant : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69512r-fra.php.

450 922-7092

communications@ville.sainte-julie.qc.ca