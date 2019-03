Une jeune artiste propose une installation à la galerie du Café centre d’art

Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques, Léa Moison présente une installation à la nouvelle exposition en cours jusqu’au 12 mai à la galerie du Café centre d’art, dans le Vieux-Boucherville. Deux structures tridimensionnelles confectionnées en carton plume sont installées au sol tandis qu’une série de dessins encadrés prend place sur les murs de la galerie. Ces oeuvres abstraites sont constituées de lignes verticales et horizontales qui rappellent l’architecture, voire des gratte-ciels.

Cette jeune artiste a un bagage académique diversifié : des études en musique, en psychologie et en arts. Elle a déjà réalisé des performances en vidéo et a fait des compositions musicales. L’architecture fait également partie de ses passions. Dans l’exposition intitulée 25/09=1, elle tente de faire un lien entre les arts visuels et la musique. Le passage de la musique en dessin demeure toutefois abstrait, voire obscur.

Léa Moison présente cette exposition pour la deuxième fois. Initialement, elle l’avait proposée dans une galerie d’art de Montréal. Cette fois, le public de Boucherville et des environs aura le loisir de voir ses oeuvres dans la municipalité.