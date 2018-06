Un beau concert de printemps de Les Tournesols

Les amateurs de musique francophone ont été choyés le 3 juin dernier alors que les choristes de l’ensemble vocal Les Tournesols ont offert un concert totalement dédié aux auteurs-compositeurs québécois et français.

Sous la direction de James Copland, les 73 choristes accompagnés de sept musiciens ont ouvert le concert avec la chanson Toutes les mamas, en hommage à Maurane décédée il y a peu de temps. Devant près de 400 spectateurs réunis au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, ils ont ensuite chanté, entre autres, du Trenet, du Vigneault, du Aznavour, du Séguin, du Nevsky, du Bélanger, et du Zaz. De La mer, à Tous les garçons et les filles, en passant par les feuilles mortes, ainsi que Je veux et Je l’aime, ils ont terminé en beauté, sous les applaudissements et en rappel avec Le plus beau voyage de Claude Gauthier.

Les Tournesols participeront aux côtés de Chloé Ste-Marie au concert-bénéfice au profit de la Maison Gilles-Carle le 16 juin prochain à l’église Sainte-Famille.