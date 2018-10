Semaine des Premiers Peuples du Québec au cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit invite toute la communauté à participer à la 3e édition de sa Semaine des Premiers Peuples du Québec, qui se déroulera du 31 octobre au 7 novembre 2018.

Ayant pour thème « Voix autochtones : se raconter, s’affirmer, se créer », l’édition 2018 de cet événement propose une programmation variée comprenant des rencontres avec les artistes autochtones Samian et Naomi Fontaine ainsi que la projection du documentaire « Ce silence qui tue » de la réalisatrice Kim O’Bomsawin. Des conférences portant sur les enjeux autochtones au Québec et au Canada, tels que les langues, la violence faite aux femmes et l’autonomie politique, sont également prévues. L’exposition visuelle MISHTA-SHASHIS. Présence millénaire autochtone de Marc Laberge, ethnographe et photographe, et de François Girard, artiste aquarelliste, sera également présentée.