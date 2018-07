Les mentors sont à l’honneur à la CCIRS

Crédit photo : CCIRS

Le 7 juin dernier se tenait le souper annuel de reconnaissance de la cellule de mentorat Pôle-Sud. Plus d’une cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée. En plus de remettre les accréditations des différents aux mentors méritants, chaque année, le Réseau M offre la possibilité de reconnaître les mentors qui se sont démarqués au sein de chaque cellule de mentorat.

Pour l’année 2017-2018, mentorat Pôle-Sud a le plaisir d’annoncer que deux mentors ont mérité une reconnaissance spéciale. Le prix Gérard Trudeau, pour le mentor ayant fait rayonner le mentorat à l’extérieur de sa cellule, a été décerné Laurent Couture et le prix Richard Côté, pour le titre de Mentore de l’année, a été remis à Guylaine Prévost.

Laurent Couture, président du conseil d’administration de Toiture Couture, a joint la cellule de mentorat de la CCIRS en 2010 et a tenu la barre comme chef mentor durant quatre années. Il a également cumulé la fonction de président du conseil régional. Mentor très recherché, il a plus d’une dizaine de dyades à son actif. Homme d’engagement, il a su transmettre sa belle énergie à la cellule et de lui nous retenons cette parole célèbre : « Si tu me donnes une main, je prends le bras ! ». Lui-même est un modèle puisqu’il ne compte pas son temps ni ses efforts pour faire rayonner le mentorat et propulser le Réseau M vers l’avenir.

Madame Prévost, coach, enseignante et superviseure certifiée en PNL, s’est jointe à Mentorat Pôle- Sud en 2012 et cette année, elle assure la responsabilité du comité de formation. Perfectionniste et intègre, elle alimente activement notre réflexion sur la posture mentorale et nous aiguille sur les meilleures pratiques : elle nous éclaire et nous fait réfléchir ! Depuis trois ans, Guylaine est également l’une des artisanes et co-animatrices du programme «Mentors-Mentorés».

Toute l’équipe de Mentorat Pôle-Sud et de la CCIRS tiennent à féliciter chaleureusement nos deux lauréats pour ces prix hautement mérités et à les remercier pour leur contribution inestimable.

(Source : CCIRS)