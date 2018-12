Le CISSS de la Montérégie-Centre reçoit un Prix d’excellence de l’administration publique de Québec 2018

Crédit photo : CISSS Montérégie-Centre

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre a remporté les honneurs dans la catégorie « Gestion des ressources humaines » à l’issue des Prix d’excellence de l’administration publique de Québec 2018 remis le 29 novembre dernier. Cette reconnaissance lui a été attribuée pour un projet intitulé Une stratégie de main-d’œuvre intégrée favorisant l’attraction et la rétention des talents. Le caractère novateur de cette stratégie et son grand potentiel d’application a contribué à faire pencher la balance en faveur du CISSS.

Depuis deux ans, l’organisme a mis en place diverses initiatives visant à recruter des préposés aux bénéficiaires (PAB). Il a travaillé de concert avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières afin d’élaborer un plan d’action en ce sens. S’en sont suivis une campagne de promotion du métier de préposé aux bénéficiaires, l’élaboration d’une formation sur mesure pour les employés souhaitant devenir PAB et l’engagement que les étudiants du DEP se voyaient assurer d’un emploi garanti dès l’obtention de leur diplôme.

« La pénurie de main-d’œuvre est une situation difficile que nous avons décidé de transformer en opportunité pour recruter de nouveaux talents et le succès de cette initiative a été rendu possible grâce à la collaboration de tous », a mentionné la directrice des ressources humaines, communications et affaires juridiques, Maryse Poupart. L’établissement a pu compter sur l’implication du partenaire syndical CSN et de son président, Jean Mercier. Ce dernier souligne que « le syndicat a offert son soutien à l’organisation et a fait preuve de flexibilité par des ententes permettant au personnel de participer au programme de formation dans le but de réduire la pénurie de main-d’œuvre ».

Le Prix d’excellence remporté à cette soirée s’ajoute à deux autres marques de reconnaissance obtenues pour la stratégie de main-d’œuvre du CISSSMC, soit la mention d’honneur des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2018 et le prix Partenariat des Prix Reconnaissance 2017 de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.

Mention spéciale

Un autre projet du CISSS a également été finaliste à cette même cérémonie de remise de prix, cette fois, dans la catégorie « Santé et services sociaux ». Il s’agit des ateliers sur le trouble du spectre de l’autisme pour adolescents et leurs parents qui ont été développés par deux professionnelles de la Direction des programmes déficiences et la Direction des services multidisciplinaires, en collaboration avec l’organisme Autismopolis.