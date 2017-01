La Varennoise Alicia Pineault se hisse au 7e rang aux Championnats nationaux de patinage artistique

Crédit photo : Courtoisie

Alicia a obtenu la 7e position à sa première participation dans la catégorie Senior lors des Championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire qui se sont déroulés du 16 au 22 janvier derniers à Ottawa. Âgée de 17 ans, Alicia fait partie de la relève canadienne et poursuit un parcours de développement qui vise à la conduire aux plus hauts sommets de son sport. La vitesse de sa progression est un reflet de son haut potentiel athlétique : elle a remporté le titre de Vice-championne canadienne en 2015 dans la catégorie novice, ainsi qu’à nouveau en 2016 dans la catégorie Junior. En 2016, elle a fait son entrée sur le circuit international en participant au Junior Grand Prix ISU en République-Tchèque où elle a fait bonne figure en obtenant le 10e rang. Grâce à deux solides performances effectuées lors de la compétition Défi de patinage Canada tenue en décembre dernier, Alicia a obtenu la médaille de bronze à sa première compétition nationale dans la catégorie Senior. Ce résultat lui a valu de figurer dans le groupe comportant les six meilleures patineuses, dont les Olympiennes Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman lors des Championnats canadiens. La commande était grande pour Alicia qui devait conjuguer avec la foule enthousiaste du TD Stadium arena et les projecteurs et caméras des réseaux de télévisions (TSN et RDS) qui ont présenté ses performances. «Cette expérience m’a permis d’apprendre à composer avec l’environnement entourant les compétitions de plus haut niveau. Je suis impatiente de reprendre l’entraînement en préparation de la saison prochaine, après ma période de repos soit … dans une semaine !», lance Alicia. Résidente de Varennes, l’athlète s’entraîne avec Stéphane Yvars au Centre Élite de Patinage artistique de Boucherville.

Vous pouvez suivre son parcours, encourager et échanger avec Alicia via sa page Facebook Alicia Pineault patineuse artistique.