La Longueuilloise Sarah Milette et sa partenaire remportent l’or à la Coupe du monde au Portugal

La jeune gymnaste longueuilloise Sarah Milette vient d’accrocher une médaille de plus à son tableau d’honneur : elle a remporté l’or à la Coupe du monde, le 6 octobre, à Loulé, au Portugal. L’athlète de 21 ans avait à ses côtés une nouvelle partenaire, la Torontoise Rosannagh MacLennan. Les juges ont accordé au duo la note de 46,950.

Les deux jeunes femmes étaient à la fois très heureuses et quelque peu surprises au terme des épreuves. « Ce n’était pas nos meilleures routines, mais nous pouvons encore nous améliorer pour les Championnats du monde qui auront lieu dans un mois. Ça me donne de la confiance ! Nous avons changé de partenaires. Sophiane Méthot et Rachel Tam seront l’autre équipe aux mondiaux. Les entraîneurs et la fédération croient que c’est plus compatible », a signalé au passage la résidente de Longueuil.

Les deux nouvelles coéquipières ont su démontrer que leurs entraîneurs avaient vu juste en les associant en duo. Leur adaptation s’est fait naturellement. Précisons que Rosannagh MacLennan est une double championne olympique. « Rosie est une très bonne trampoliniste et a beaucoup d’expérience de compétition. Je suis donc contente de l’avoir à mes côtés pour me donner quelques conseils sur les façons de gérer le stress et les trucs techniques de trampoline ! », a ajouté Sarah Milette.