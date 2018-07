Jazz manouche au programme pour le Rendez-vous champêtre Desjardins initial

La formule des concerts estivaux du dimanche après-midi est revenue en force au parc de la Broquerie le 8 juillet avec du jazz manouche au menu. Quelques centaines de personnes se sont déplacées pour venir voir et entendre les musiciens du groupe Gypsy Strings à ce Rendez-vous champêtre Desjardins initial. Cette bande d’amis pige dans le répertoire de Django Reinhardt et ses contemporains, dans la pure tradition de ce style musical.

L’ambiance était on ne peut plus décontractée avec cette musique swing entraînante et divertissante rehaussée de quelques incursions plus douces et sentimentales propices à la rêverie. De quoi s’évader du quotidien, le temps de savourer cette prestation exécutée avec soin. Les amateurs du genre auront été comblés.

Après une semaine d’intense canicule, le public sur place a apprécié le léger vent en provenance du fleuve. Protégés du soleil par les hauts peupliers qui projetaient leur ombre, les spectateurs écoutaient attentivement et confortablement la performance de ces musiciens talentueux. Le prochain Rendez-vous champêtre Desjardins se tiendra le dimanche 22 juillet, toujours à 14 h. Cette fois, l’Ensemble Fiestango, formé de trois musiciennes spécialisées dans le tango argentin, monteront sur la scène au parc de la Broquerie.