Isabelle Bleau sera candidate dans le district #1 pour l’Équipe Jean Martel – Option Citoyens Citoyennes à Boucherville

À l’occasion d’une conférence de presse tenue le 4 juillet dernier devant sa résidence, monsieur Jean Martel, maire de Boucherville et chef du parti municipal Équipe Jean Martel – Option Citoyens Citoyennes, a convié amis, sympathisants et médias afin d’annoncer que madame Isabelle Bleau sera candidate au sein de son équipe dans le district #1 «Marie-Victorin» à Boucherville, lors des élections municipales générales qui auront lieu en novembre prochain.

Ayant grandi sur la rue Pierre-Boucher et demeurant désormais sur la rue Sainte-Marguerite, madame Isabelle Bleau réside dans le vieux-village de Boucherville depuis 1972. Détentrice d’un baccalauréat en enseignement préscolaire/primaire ainsi que d’une formation de cycle supérieur en enseignement des sciences environnementales et des arts dramatiques, cette mère de famille de trois enfants qui roule en voiture électrique depuis bientôt 5ans, est une citoyenne très impliquée dans son milieu depuis près de trente ans et ce, autant dans les domaines de l’environnement, du patrimoine, du sport, de la famille, de la participation citoyenne que de l’économie sociale.

Mme Bleau est notamment présidente du Club des Ambassadeurs ISO Famille depuis 2011. Elle a été membre du conseil d’administration de la Bambinerie de Boucherville pendant près de 3ans, en plus d’avoir participé pendant deux années au comité de révision de la politique familiale de la ville de Boucherville. Depuis 2011, elle siège également sur le conseil d’administration de l’organisme «1,2,3 Go» de Longueuil, qui vient en aide aux familles et enfants défavorisés, tout en favorisant leur intégration sociale. Depuis 1995, madame Bleau dirige l’entreprise «Mère et mousses» qui se spécialise dans les vêtement et accessoires pour enfants et maternité, en fonction d’un modèle d’affaire qui reposent sur les principes de l’économie sociale et du respect de l’environnement.

En matière environnementale, madame Bleau fut membre du Comité de l’environnement de Boucherville de 1990 à 1994. Elle a également participé au comité d’élaboration du plan de développement durable de la ville de Boucherville de 2011 à 2013. Ayant à cœur le patrimoine et les divers enjeux de son quartier, madame Bleau a été impliquée au sein du comité de citoyens du vieux-village de Boucherville de 1990 à 2005. Elle est, de plus membre du comité de participation citoyenne du vieux Boucherville depuis 2013. En matière sportive, madame Bleau a entre autre été entraîneure de soccer à Boucherville pendant près de 15 ans, en plus d’avoir fait partie du conseil d’administration du club d’aviron de Boucherville pendant plus de 5 ans.

«Nous sommes très heureux que madame Isabelle Bleau soit candidate et qu’elle se présente sous la bannière de notre équipe lors des élections générales de novembre prochain dans le district #1 «Marie-Victorin». Son implication sociale exceptionnelle témoigne de son attachement pour Boucherville ainsi que de son dynamisme et de son désir de contribuer aux mieux-être de sa communauté. Ces qualités ainsi que son attitude positive et constructive pourront être mises à contribution pour collaborer avec les membres du conseil afin de bien servir les intérêts des citoyens et des citoyennes du district #1 «Marie-Victorin», tout en contribuant à maintenir Boucherville en tête de liste parmi les municipalités où il fait bon vivre», a affirmé monsieur Jean Martel, chef du parti municipal Équipe Jean Martel – Option citoyens citoyennes.

Pour sa part, madame Bleau a déclaré que : «Mon attachement à Boucherville, la priorisation de la qualité de vie unique et exceptionnelle de notre ville et de son environnement ainsi que les valeurs d’écoute et de volonté de servir la population avec une attitude d’ouverture face aux projets rassembleurs, m’ont incité à me porter candidate au sein de l’équipe de Jean Martel. Ces valeurs auxquels les membres du conseil municipal adhèrent, ont d’ailleurs toujours été au cœur de mon implication citoyenne à Boucherville. C’est en y adhérant que je compte servir les intérêts des citoyens et des citoyennes du district #1 Marie-Victorin ».

Monsieur Martel et madame Bleau ont indiqué que l’équipe annoncera en septembre prochain, lors du dévoilement de la plateforme électorale de la formation politique, les projets spécifiques au district #1 «Marie-Victorin» qu’ils entendent présenter à la population dans le cadre des élections municipales de novembre prochain. Il a mentionné que : «Comme par le passé, nous comptons mener une campagne positive et constructive. Cette campagne se déroulera sous l’angle de la continuité avec les projets actuellement en cours ou en voie de l’être. Nous comptons continuer à prioriser la qualité de vie de la population, dans le respect de sa capacité de payer.»

En terminant, monsieur Martel s’est dit très fier du travail accompli par son équipe au cours des sept dernières années, notamment en matière de proximité avec la population, dont la formule des déjeuners du maire, de participation citoyenne, d’environnement, de saines habitudes de vie, d’économie verte et axée sur le savoir ainsi que de saine gestion des finances municipales, dont cinq baisses successives de la dette de Boucherville avec plusieurs gels de la taxation foncière pour la maison résidentielle moyenne. Le rythme de développement urbain se fait désormais de façon plus graduelle et de concert avec l’acquisition d’espaces protégés, assurant ainsi le maintien d’une qualité de vie pour la population de Boucherville. «L’intérêt des citoyens et la mise en valeur de cette qualité de vie unique et propre à Boucherville seront toujours au cœur de nos actions et de nos priorités» a déclaré Jean Martel.