Individu menaçant envers un chauffeur d’autobus recherché

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et Échec au crime demandent l’aide du public afin d’identifier un individu qui a tenu des propos menaçants envers un chauffeur d’autobus le 24 septembre dernier.

L’individu aurait pris place à bord de l’autobus de la ligne 21 du Réseau de transport de Longueuil (RTL) au terminus de Longueuil vers 17 h 45. Il aurait proféré des menaces envers le chauffeur d’autobus. L’homme était accompagné d’une femme poussant une poussette ainsi que d’une jeune fille. Le SPAL désire identifier et rencontrer cette personne qui pourrait faire progresser l’enquête.

Description

L’homme recherché à la peau blanche et est âgé d’environ 30 ans. Il mesure 6 pieds et pèse 200 livres. Il parle français. Il portait un chandail à manches courtes rouges, un bermuda en jeans de couleur bleu, et une casquette grise avec mention « Chicago ». Il avait une chaîne avec une croix

Toute information peut être transmise de façon anonyme à l’organisme Échec au crime en composant le 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à www.echecaucrime.com.

Toute personne qui aura transmis de l’information à Échec au crime et permis l’arrestation du suspect pourrait obtenir, sur demande, une récompense pouvant atteindre un montant de 2 000 $.