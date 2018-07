Grande soirée de reconnaissance à la CCIRS lors de la Grande Gourmandise

Crédit photo : CCIRS

Plus de 150 personnes ont assisté le 13 juin dernier au premier souper de fin de saison de la CCIRS. Sous le chapiteau de la Grande Gourmandise à Boucherville, les convives ont profité de cette ambiance festive pour déguster de bons homards à volonté.

Lors de l’événement, le président de la CCIRS de 2015 à 2016, Denis Leftakis, fut intronisé au bureau des gouverneurs par Martin Fortier, président de la CCIRS de 2011 à 2013. « Ce qui caractérise Denis, outre sa grande intensité, sa persévérance et sa détermination, c’est son esprit rassembleur. Sous sa présidence, il a mis sur pied le regroupement des Chambres de commerce de la Montérégie qui vise à rassembler les chambres de la région pour travailler de concert sur les grandes priorités qui nous unissent », a affirmé M. Fortier.

Par la suite, la permanence de la CCIRS a souligné les efforts de trois bénévoles impliqués dans les différents comités à la Chambre. « Nous sommes une petite équipe et c’est grâce à l’implication de nos nombreux bénévoles que nous réussissons, année après année, à offrir à nos membres des services et des activités qui répondent à leurs besoins », a lancé Stéphanie Brodeur, directrice générale de la CCIRS. Les grands honneurs sont allés à Christine Niquette, de Lexia immobiliers, pour son implication dans le « comité membres » et sa grande participation à tous les événements, à Gabrielle Huppé du groupe Investors, pour ses nombreuses implications, mais surtout pour son dévouement à l’Aile Jeunesse. Finalement, c’est à Simon Jodoin que sont revenus les derniers honneurs, pour sa grande fidélité et son engagement en tant que trésorier au sein du conseil d’administration.

Puisque cette première soirée fut un grand succès, la CCIRS prévoit déjà la deuxième édition de l’événement en juin 2019.

(Source : CCIRS)