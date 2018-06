Étonnantes similitudes pour des pères, autour de… sushis

À deux, ils sont pères de neuf enfants. Inutile de préciser qu’ils ont tous les deux un amour inconditionnel pour leurs marmailles, et que leur « job » de père prend beaucoup de temps dans leurs journées et semaines.

Deux papas qui trouvent toujours du temps pour soutenir, pour aider et pour contribuer à faire grandir leurs enfants. Ils trouvent aussi parfois quelques minutes pour assouvir une autre passion, la bouffe. Leur dernière sortie leur a cependant réservé toute une surprise.

Aller manger des sushis au restaurant Hamachi à Boucherville peut mener à des rencontres étonnantes et même bouleversantes. Le hasard fait parfois bien les choses, mais dans ce cas-ci, il y a des limites. Deux gars ont beau aimer les sushis, mais leur destin est maintenant lié à jamais.

François Desmarais, conseiller municipal du district 5, à Boucherville, élu en novembre 2017, avait décidé de déguster quelques pièces de sushis au célèbre restaurant asiatique de la rue De Montbrun.

À la table voisine, il y avait un autre amateur de sushis. Quelques échanges ont vite fait de renverser les deux hommes qui ne se connaissaient pas auparavant.

Le voisin de table est Benoit Duval, conseiller du district 5, à Varennes, lui aussi élu en novembre 2017. Une troisième similitude si l’on considère que les deux pères adorent les sushis.

Benoit Duval est professeur. Il enseigne l’histoire au Collège Saint-Paul, à Varennes. François Desmarais est aussi enseignant en histoire, mais à l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville.

L’un comme l’autre sont des accompagnateurs lors d’activités parascolaires et des organisateurs de sorties pour les jeunes. Ils sont tous deux impliqués dans leur communauté.

Benoit Duval a quatre enfants, François Desmarais est père de cinq enfants. Et pour en rajouter, les deux gars ont grandi, sans le savoir non plus, à quelques maisons de distance, rue Legault, à Varennes. Aujourd’hui, les deux s’investissent dans leur famille, dans le développement des jeunes et dans leur communauté.

On a toujours cru que les biscuits chinois pouvaient nous faire des révélations étonnantes, dorénavant, ajoutez aussi les sushis…